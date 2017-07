Rivalen van Froome: "Dag van de waarheid" en "Nemen geen genoegen met podium"

De meest actieve renner bergop is Romain Bardet, maar voorlopig kon hij in de slotweek nog geen afstand nemen van Chris Froome. "Ik denk dat de etappe van vandaag hem nog beter moet liggen dan gisteren", zegt ploegmaat Jan Bakelants.

"Het is aankomst bergop, hoeft met niemand meer rekening te houden. Hij kan er op het einde alles uitgooien. Dit is het moment van de waarheid. Hopelijk kan hij de ritzege pakken en dan zien we vanavond wel of hij genoeg afstand heeft kunnen nemen om ook mee te doen voor de eindzege."

"Froome is zeker niet slecht, maar hij is wel minder indrukwekkend dan de voorbije jaren. Toen blies hij iedereen weg bergop, terwijl het nu echt harken is voor elke seconde. Maar normaal gezien heeft hij met die tijdrit wel gewonnen spel."