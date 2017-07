"Uran is de gevaarlijkste klant voor Froome, hij verspilt weinig energie"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Bekijk de integrale uitzending van Vive le Vélo (19/07) Bekijk de integrale uitzending van Vive le Vélo (19/07)

In Vive le Vélo mocht Karl Vannieuwkerke met mountainbikers Filip Meirhaeghe en Ruben Scheire nakaarten over de Alpenrit over de Galibier. Wat we moeten onthouden? Uran is de man om in de gaten te houden en Roglic is een renner met vele talenten.