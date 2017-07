Matthews nu stevig in het groen: "Zonde om Kittel te zien opgeven"

Door de opgave van Kittel heeft Matthews het groen nu stevig om zijn schouders - met 160 punten achterstand maakt André Greipel alleen nog mathematisch kans op de groene trui. Toch zat Matthews na de race met een dubbel gevoel. "Ik hoorde pas laat in de rit dat Marcel gevallen was en uiteindelijk had opgegeven. Het is heel spijtig om een renner als Kittel op die manier de Tour te zien verlaten. Ik hoop dat alles snel goed komt met hem."

"Hoe dan ook ben ik wel blij met de groene trui. Of ik de sprint in Parijs graag zou willen winnen gehuld in het groen? Dat is een overbodige vraag natuurlijk. Maar eerst moeten we ons focussen op de komende dagen en zorgen dat we ongeschonden in Parijs raken", bleef Matthews voorzichtig.