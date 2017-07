Pauwels: "Ik wil altijd rijden. Ooit zal dat wel eens beloond worden"

"Op de Croix de Fer voelde ik me eigenlijk niet zo goed. Ik had de indruk dat er vooraan betere renners waren. Maar ik weet dat zo'n slijtageslag mij ligt. Stelselmatig vielen er renners af. Ik kwam er zelf wat door, of de anderen werden wat slechter."

"Op de Galibier kon ik mee met Roglic en Contador. Ik vond het jammer dat die laatste niet wou overnemen. Dat had ik niet verwacht van een renner die normaal gezien altijd rijdt. Het is een fantastische coureur, ik was graag met hem op pad gegaan."

Dat uitgerekend die twee renners met Pauwels mee waren, was voor hem geen verrassing. "Ik had ze voor de start al getipt. Gisteren zei Roglic in het hotel nog tegen mij dat we vandaag samen iets zouden moeten proberen. Het is een toffe gast en een goeie coureur. Chapeau!"

"Zelf ben ik blij met mijn etappe vandaag. Het is weer geen dikke uitslag, maar dat heb je niet altijd in de hand. Het is mijn temperament dat ik er altijd voor ga. Dat wordt vaak afgestraft, maar ooit zal ik er wel eens voor beloond worden."