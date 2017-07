Retour 20 juli 2006: daags na inzinking volgt grote Floyd Landis-show

Door de Operacion Puerto werd de Tour van 2006 nog voor de start onthoofd. Ullrich, Basso, Mancebo en Vinokoerov mochten allemaal niet starten (zie de Retour van 30 juni). Zo kregen we een bijzondere editie, zonder uitgesproken favoriet.

De gele trui wisselde voortdurend tussen Oscar Pereiro - die profiteerde van een monstervoorsprong na een lange vlucht - en Floyd Landis.

Op La Toussuire lijkt Pereiro Landis definitief schaakmat te zetten, wanneer de Amerikaan van Phonak een inzinking heeft en zelfs uit de top 10 valt. Maar een dag later staat Landis alsnog op uit de doden.

Op weg naar Morzine trekt hij in de aanval. Na een solo van 128 kilometer fietst de Amerikaan zich weer doodleuk in de top 3, om op de voorlaatste dag zijn gele trui te heroveren in de tijdrit. Een heroïsch verhaal dat achteraf een grote leugen blijkt.