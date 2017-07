Het slagveld van de Tour: deze toppers sneuvelden dit jaar allemaal al

Thibaut Pinot had na een slopende Giro een rol als rittenkaper in gedachten voor de Tour. Het werd uiteindelijk een figurantenrol. Pinot, die in 2012 en 2015 een rit wist te winnen en in 2014 zelfs op het eindpodium stond, was er zaterdag op weg naar Le Puy-en-Velay nog dichtbij, maar een paar dagen later was het op.