Pauwels en De Gendt in vlucht van de dag: "Vandaag moet het gebeuren"

Vorig jaar was Serge Pauwels al dicht bij een ritzege in de Tour. Toen werd hij op de Mont Ventoux geklopt door Thomas De Gendt. Ook nu is De Gendt er weer bij, maar aan een zege lijkt hij niet meteen te denken.

"Ik wou eigenlijk gisteren al een zaak doen voor de superstrijdlust (De Gendt reed de meeste kilometers in de aanval in deze Tour), maar we raakten uiteindelijk niet weg."

"Maar ik voel wel dat ik moe aan het worden ben", geeft De Gendt toe. "7 dagen op 15 in de aanval, dat voel je. Alles begint zeer te doen."