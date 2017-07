"Plaats van Sagan ingenomen bij Bora", lacht Van Avermaet

Karl Vannieuwkerke had de Nederlandse schrijfster Lidewey van Noord en ex-renner Björn Leukemans te gast. "Voor mij was een grote ronde een straf", vertelt Leukemans, die de Giro, de Vuelta en de Tour gereden heeft.

In de Ronde van Frankrijk haalde hij Parijs niet. Zes jaar geleden deed de 19e rit, een zware bergetappe, hem de das om. "Ik had een slechte dag en wou afstappen, maar toen kwam Alpe d'Huez eraan. Daar was ik nog niet geweest. Ik ben hem dan maar opgereden."