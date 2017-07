In Aalst zijn ze voorbereid op alle scenario's: "Deal met Froome, Bardet en Aru"

Het natourcriterium in Aalst is traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk in ons land. De organisatoren willen daarom zeker de winnaar aan de start krijgen. Dit jaar is dat door de spannende strijd om de gele trui niet makkelijk.

"Met zowel Christopher Froome, als Fabio Aru en Romain Bardet hebben we een overeenkomst. Wie de gele trui ook heeft, hij komt naar Aalst. Spijtig genoeg kunnen we ze wel niet alle drie laten starten."

Wie er zeker niet zal zijn op 24 juli is Greg Van Avermaet. Hij kiest voor het verjaardagsfeestje van zijn dochter. Belgisch kampioen Oliver Naesen zal wel starten, net als Thomas De Gendt, Dimitri Claeys, Guillaume Van Keirsbulck, Thomas Degand, Frederik Backaert, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck.