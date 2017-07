VIDEO: Boze Degenkolb grijpt Matthews bij de nek na de finish

Matthews was zich na de race van geen kwaad bewust. "Volgens mij reed ik een correcte sprint. Ik schudde Van Avermaet af en sprintte gewoon rechtdoor. Als ik iets fout deed zou de jury wel ingegrepen hebben, maar dat hebben ze niet gedaan. Dat Degenkolb luid naar me vloekte? Daar heb ik niks van gehoord", aldus de Australiër.

In een ander interview is Matthews scherper voor zijn Duitse sprintcollega. "Na de finish kwam Degenkolb bij mij en hij greep me even bij de nek. Ik weet niet of de officials dat gezien hebben, maar in ieder geval gedraagt Degenkolb zich niet echt als een sportman op die manier."