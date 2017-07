Retour 19 juli 1977: de dag waarop Lucien Van Impe de Tour verloor

De laatste Belg die in Parijs op het hoogste schavotje stond, is nog altijd Lucien Van Impe. Voor die triomf moeten we 41 jaar terugkeren in de tijd. Na een beklijvend duel met de Nederlander Joop Zoetemelk verzilvert Van Impe zijn eerste en enige eindzege in de Tour de France.

Een jaar na zijn eindoverwinning in de Tour ziet iedereen hem als dé te kloppen man. In de Tour van 1977 maakt hij zijn favorietenrol waar. Van Impe wint de rit naar Avoriaz en valt - gehuld in de gele leiderstrui - aan in de etappe naar de Alpe d'Huez. Daar zet hij Fransman en dichtste concurrent Bernard Thévenet op 3 volle minuten.