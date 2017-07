Vandenhaute: "Mijn voorstel zou zijn: schrap 700 tot wel 1.000 km uit de Tour"

De Giro zegt dat Italië even belangrijk is dan Frankrijk. De Giro wil dus ook drie weken. Elke organisator kijkt en vecht alleen maar voor zijn eigen koers. Zo kunnen we bezig blijven.

De Giro zegt dat Italië even belangrijk is dan Frankrijk. De Giro wil dus ook drie weken. Elke organisator kijkt en vecht alleen maar voor zijn eigen koers. Zo kunnen we bezig blijven.

"Ik heb een aantal ingrepen gedaan in onze wedstrijden. Dat is me in eerste instantie niet altijd in dank afgenomen, want wielrennen is een sport van traditie. Tradities zijn goed en we moeten die geschiedenis meenemen, maar af en toe moet je eens durven te veranderen en moderniseren."

"Ik zou stoppen met drie grote ronden van drie weken. Ik vind dat totaal belachelijk in 2017. Wielrennen is een relatief kleine sport en we willen groter worden."

"Laten we wel wezen: de Vuelta wordt door een deel van de renners gebruikt in functie van het WK en als de Giro in zijn laatste week zit, kan een liefhebber niet vertellen wat er in de eerste week gebeurd is."

"ASO, dat ook de Vuelta organiseert, wil in Spanje wel naar twee weken gaan, maar dan moet de Giro ook naar twee weken. En de Giro zegt dat Italië even belangrijk is als Frankrijk. De Giro wil dus ook drie weken. Elke organisator kijkt en vecht alleen maar voor zijn eigen koers. Zo kunnen we bezig blijven.”

Vandenhaute probeert achter de schermen mee voor een koerswijziging te zorgen: "Ik probeer dat al vele jaren. Maar het is stilaan aan het veranderen in de Tour. Er zijn nu al minder en kortere bergritten. Je merkt dan meer spektakel, ook in kortere vlakke ritten. Dus ik denk wel dat het die richting zal uitgaan."