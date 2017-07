Kemna, ploegleider Sunweb: "Eindelijk heeft het peloton eens durven koersen"

Wat voeren de manschappen van Sunweb de komende dagen nog in hun schild? "We weten heel goed wat onze sterktes zijn maar tegelijkertijd verliezen we onze zwaktes niet uit het oog. We leggen ons voor elke rit een doel op en dan zien we daarna wel waar we uitkomen. We willen ons zeker nog eens tonen in de bergen."

"Hier hebben we lang naar toegewerkt en ik ben dan ook blij dat onze inspanningen worden beloond. De Tour begon voor ons niet in Düsseldorf, maar al veel eerder. Nu plukken we de vruchten van onze minutieuze voorbereiding", besluit Kemna.