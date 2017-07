Lefevere na baaldag Quick-Step: "Shit happens"

Dan Martin verloor in de finale 51 seconden op de andere favorieten. "Ik had geen geweldig goede benen vandaag", vertelt hij. "De ploeg ziet ook af: we verloren Trentin al een tijdje geleden en nu was Gilbert ziek. Ook Stybar en Vermote zijn ziek geweest."

"We hoopten dat de ploeg mij zou kunnen beschermen, maar ik had op het einde enkel Bauer en Brambilla bij mij. Ik was niet sterk genoeg. Het was ook gevaarlijk in de finale en ik moest een paar keer in de remmen. Misschien heb ik een fout gemaakt, maar dat hoort bij de koers."

"Het is jammer omdat ik zo hard gevochten heb voor mijn plaats. Maar het is nog niet voorbij. We zullen zien wat er de komende dagen nog gebeurt", blijft Martin strijdlustig.