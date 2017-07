Naesen: "Romain riep: "Je hebt mijn leven gered!""

Oliver Naesen bewees vandaag eens te meer zijn waarde voor AG2R. De Belgisch kampioen zorgde er vandaag eigenhandig voor dat de kansen van Romain Bardet niet kelderden. Nadat die door de waaiervorming even teruggevallen was, bracht Naesen zijn kopman op zijn eentje weer bij de favorieten vooraan. "Op een gegeven moment was ik Romain kwijt en zag ik dat hij aan de verkeerde kant van het peloton zat. Ik riep dat hij zo snel mogelijk ik mijn wiel moest komen zitten", reageerde Naesen.

De gevreesde Rhônevallei zorgde voor de nodige hectiek en het was drummen voor een plaats voorin. "Het was superlastig met de wind. Op zo'n moment is het heel chaotisch en is het alleen maar roepen en tieren op elkaar. We wisten dat het hier gevaarlijk ging worden, maar als je vertrouwen in elkaar stelt, kom je in principe nooit in de problemen."