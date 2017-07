Zieke Gilbert verlaat de Ronde van Frankrijk: "Ben er hart van in"

Gilbert liet zich een paar keer opmerken in deze Tour. Zaterdag werd hij 4e in de rit naar Rodez, gewonnen door Michael Matthews voor Greg Van Avermaet, en pakte de strijdlust in de 5e etappe.

Na de Italiaan Matteo Trentin, die buiten tijd aankwam in rit 9, is Gilbert de 2e renner van Quick-Step die de Tour moet verlaten. Onze landgenoot stond in zijn 8e Tour op de 79e plaats in het algemeen klassement, op 1u48'28" van gele trui Chris Froome.

Gilbert is de tweede Belg die uit de Tour stapt. Tim Wellens van Lotto-Soudal gaf op daags voor de rustdag.