Vive le Vélo: Belgisch witblauw, bompa Backaert en de "coole" val van Martin

Maarten Vangramberen kreeg aan zijn mini-tafel Romain Bardet over de vloer, de derde in de stand. De Franse kopman van AG2R kijkt uit naar de laatste week van de Tour. "Het was een erg emotionele tweede week met mijn ritzege en de vele aanvallen van de ploeg. De twee belangrijke Alpenritten die nog komen, zullen de Tour nog helemaal veranderen."

"Beklimmingen van meer dan een uur tot op grote hoogte zullen eindelijk voor echte verschillen zorgen. De ploeg is sterk en we willen opnieuw aanvallend koersen in de slotweek. Daar houden we van. Ik zit niet graag in het wiel en wil aanvallen. Dat is ook de filosofie van de ploeg."

Met Jan Bakelants en Oliver Naesen heeft Bardet ook twee Belgische ploegmakkers. "Jan ken ik heel goed. Het is een uitstekende coureur, net als Oliver. Hij blijft altijd kalm en met Naesen aan mijn zijde loop ik geen gevaar in de vlakke ritten. Het is iemand die ook heel goed in de groep ligt. Ik ben hem heel dankbaar. Hij neemt veel stress van me weg. We vormen een goed duo."