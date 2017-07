Trek: "Contador is bezig aan zijn laatste Tour"

Alberto Contador won de Tour in 2007 en 2009, maar dit jaar kan hij zijn klassementsambities niet waarmaken. Hij staat na twee weken 9e op meer dan 5 minuten van de geletruidrager Chris Froome.

Ook volgend jaar zal Contador de trui niet winnen, want hij zal niet meer in actie komen in de Tour. "Hij is bezig aan zijn laatste ronde van Frankrijk', zei De Jong aan de NOS. "Heel misschien rijdt hij volgend jaar nog de Giro, maar dat laat hij afhangen van zijn resultaat in deze Tour."

"Ik merk dat hij heel graag nog een etappe wil winnen om in schoonheid afscheid te nemen van Frankrijk."