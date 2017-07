Aru: "Zelfs Froome moet vrezen voor zijn plaats"

Op de vraag of een samenwerking tussen de belagers van Froome zich opdringt, heeft Aru nog geen pasklaar antwoord. "Dat zullen we moeten beslissen wanneer het moment er is. Ik rij altijd op intuïtie, dus we zullen wel zien wat er tijdens de koers gebeurt. Het is leuk om op voorhand tactieken uit te dokteren, maar het zijn vooral je benen tijdens de rit die er toe doen."

Met Cataldo en Fuglsang zagen Aru en Astana al 2 sterke helpers huiswaarts keren. "Onze ploeg heeft niet de makkelijkste maanden meegemaakt, en daarbij komt dan nog eens het uitvallen van Cataldo en Fuglsang. Dat zijn dingen die gebeuren natuurlijk. We blijven nog met 7 over en we zullen samen proberen om het maximum eruit te halen. We strijden voort tot in Parijs", aldus een strijdvaardige Aru.