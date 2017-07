Bardet: "De Izoard zal allesbepalend zijn"

Schrijft Romain Bardet Franse wielergeschiedenis? De komende week zal het uitwijzen. De kopman van AG2R blijft er in ieder geval rustig onder. In het klassement kampeert hij op een 3e stek, op 22 seconden van geletruidrager Froome. "Op dit moment staat alles nog dicht bij elkaar. Dat betekent niet dat er al iets verloren is, maar evenmin dat er al iets gewonnen is."

"In de 3e week moeten we onze ogen openhouden en zien dat we niks door onze vingers laten glippen. We bekijken alles etappe per etappe en dan zien we wel waar we uitkomen", reageert Bardet.