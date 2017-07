Schotte: "De ploeg van Armstrong heeft het nooit zo bont gemaakt als Sky nu"

Chris Froome met de journalisten vandaag op de rustdag. Chris Froome met de journalisten vandaag op de rustdag.

Chris Froome had op de eerste rustdag van de Tour geen zin in een persconferentie en ook op de tweede rustdag had Sky geen klassieke persbabbel in petto. Renaat Schotte is scherp. "Je kunt me ouderwets vinden, maar ik vind dit betreurenswaardig."