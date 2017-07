McEwen: "Het is stom dat Wellens zo'n attest weigert"

Robbie McEwen: "Ik heb genoten van Kittel en zijn sprintzeges. Uit het wiel van je trein komen als sterkste en snelste renner is een beetje saai. Ik zie graag een sprint die onvoorspelbaar is."

"Kittel kwam vaak van ver terug. En als je denkt dat hij gemakkelijk zal winnen, dan wordt het een fotofinish. Kittel zoekt zijn weg op zijn manier en zoekt vooral ruimte. Hij gaat vol aan op 300 meter en heeft zoveel kracht."

"Nu wordt het wel wat moeilijker en Michael Matthews kruipt dichter in het groene klassement. Morgen is er een kans voor Matthews en zijn ploeg om Kittel uit het wiel te rijden op de eerste klim en dan door te zetten. Kittel is favoriet voor groen, maar het kan nog voor Matthews. Al moet dan alles vanaf nu perfect gaan."