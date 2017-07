Retour 18 juli: Italiaanse reus Poli wint na lange vlucht over Ventoux

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Retour 18 juli: Italiaanse reus Poli wint na supersolo Retour 18 juli: Italiaanse reus Poli wint na supersolo

Eros Poli was niet de meest begenadigde klimmer, maar wist in de Tour van 1994 toch de bergrit over de Mont Ventoux te winnen. De mooiste overwinning in zijn wielercarrière, waarin hij vooral bij de amateurs grote sier maakte.