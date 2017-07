Vandegoor: "Zo slecht is Chris Froome niet, hoor"

De top 4 kampeert binnen een halve minuut. "Maar laat ons niet vergeten: Aru, Bardet en Uran hebben nog altijd een achterstand. Die moeten ze in de eerste plaats goedmaken."

"En als ze de Tour willen winnen, dan moeten ze een voorsprong krijgen met die tijdrit in Marseille in het achterhoofd. Op dit moment hebben we allemaal het gevoel dat het zeer moeilijk zal zijn om Froome zonder pech van zijn troon te stoten."

"Aanvallend scoort Froome matig. We zien geen geweldige demarrages, maar hij is wel alert en slim. In Rodez pakte hij zomaar 25 seconden: dan ben je bij de zaak."

"En gisteren reed hij een groot gat dicht en kon hij een daaropvolgende aanval meteen counteren. Zo slecht is hij niet, hoor. En Froome heeft nog altijd de sterkste ploeg."