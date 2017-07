Naesen: "Froome zei tegen Frank: "Goed geprobeerd, maar geen probleem""

Oliver Naesen heeft met Romain Bardet een van de belagers van Chris Froome in zijn ploeg. "Romain is een atypische gast van 26: hij is rustig en erg dankbaar en praat tegen iedereen, tegen de grootste en kleinste renners. Het is een crème van een gast."

"Ik wist al in november dat ik naar de Tour zou gaan. Toen hoorde ik van ploegmaats dat dit niet zo plezant zou zijn, met veel stress. Onder meer in de Dauphiné voelde ik dat ze nerveus waren, maar hier is het net omgekeerd."

"Romain is zo ontspannen, het is iemand die klaar is om te presteren. Dat gevoel wordt elke dag bevestigd door zijn uitslagen. En zelf wist ik dat dit mijn taak zou zijn. Als je dit doet voor iemand waar je zelf in gelooft en als dat een goeie gast is, dan doe ik dat met plezier."