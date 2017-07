Van der Schueren: "Als we in de file staan, komen de mensen ons bedanken"

Hilaire Van der Schueren beleeft dus een vrij rimpelloze rustdag. "Ik ben al de hele Tour op mijn gemak geweest. Ik ben zonder stress naar hier gekomen, want ik wist dat mijn renners in goeie conditie waren en dat ze goed zouden presteren."

"We zijn nog met 9 renners in koers en dat maakt me blij. Met zijn negenen Parijs halen, dat was een doel. En we hebben nog een paar dagen om ons te laten zien."

Een van de uitblinkers is Frederik Backaert, al werd hij bijna genekt door een van zijn aanvalspogingen. "Hij had een zonneslag en toen heb ik gevreesd voor zijn einde. Hij heeft pas 's nachts kunnen eten, maar was 's ochtends als een van de eersten bij het ontbijt. En twee dagen later viel hij weer aan."