"Mijn budget verhoogt niet en ik moet iedereen houden: niet evident"

Patrick Lefevere krijgt dezer dagen steevast dezelfde vraag voorgeschoteld: is er nieuws over de toekomst van zijn ploeg? "Het gaat de goeie kant uit. Maar dit is een vakantieperiode en er is nog niets getekend."

"Of ik details kan geven? De mensen die er zijn, willen voortdoen. Nieuwe mensen zijn er niet. Dit gaat over een verlenging van hun engagement en we proberen ons budget te redden."

Intussen zitten zijn renners niet stil. Julien Vermote zou een aanbod van AG2R hebben geweigerd (Lefevere: "Ik kan dat niet bevestigen"), maar Matteo Trentin lijkt wel te vertrekken.

"Ik weet dat hij praat met andere ploegen. Hij is al 7 jaar graag bij ons, maar wil zijn eigen kans gaan. Hij zal waarschijnlijk wel weggaan, maar niet naar AG2R of de nieuwe ploeg van Jérôme Pineau."