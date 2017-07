Froome over concurrenten: "Uran blijft onder de radar"

De verschillen zijn na 15 ritten nog zeer beperkt. De top 4 staat binnen de halve minuut. "Daar ben ik niet verrast over", vertelde Chris Froome vandaag voor een trainingritje. "Ik heb het in Düsseldorf al gezegd: dit wordt de grootste uitdaging van mijn carrière."

Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Uran zijn de uitdagers van Chris Froome. Hoe schat hij hun kansen in? "Aru heeft de eerste aankomst bergop in deze Tour gewonnen. Misschien had hij in Rodez niet zijn beste dag, maar hij is al sterk geweest in de derde week van een grote ronde."

"Bardet is altijd sterk in de slotweek en heeft een team dat hem steunt. Hij zette me gisteren onder druk en heeft een ploeg die kan controleren."

"Uran is dan weer de outsider die onder de radar blijft. Hij is wellicht de beste tijdrijder van dit groepje. Met die chrono in Marseille in het achterhoofd, is dat toch een bedreiging."