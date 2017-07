"Aru, Bardet en Uran: ze hebben de kans van hun leven laten liggen"

Er waren gisteren geen verschillen in de top 4 van de stand. Er waren gisteren geen verschillen in de top 4 van de stand.

De Tour de France stond gisteren even in brand. AG2R legde er duchtig de pees op en net op dat moment kreeg Chris Froome pech. Maar de gele trui zette de scheve situatie recht. Drievoudig Tour-winnaar Greg LeMond heeft het over een gemiste kans.