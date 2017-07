Uw gids voor de slotweek: wat staat er nog op het spel in de Tour?

In het algemene klassement is het na de passage door 4 gebergtes nog altijd bijzonder spannend. Froome heeft 18 seconden voorsprong op Aru.

Ook Bardet (23 seconden) en Uran (29 seconden) staan nog binnen de halve minuut. Wie zijn concurrenten op achterstand wil zetten met het oog op de tijdrit, moet dat dus doen in de Alpen.

De voorbije weken bleken de favorieten bergop aan elkaar gewaagd en ook in de afdaling raakte niemand weg. Blijft dat zo in de 3e week of zakt iemand door het ijs?

De huidige situatie is alvast in het voordeel van Froome, de beste tijdrijder. Maar het klimmetje in de tijdrit maakt dat ook niet-tijdrijders een goed resultaat kunnen neerzetten.