Sagan blijft bij standpunt: "Aanvaard beslissing jury niet"

Ondertussen is Marcel Kittel (foto) - en niet Peter Sagan - op weg naar de groene trui in de Tour. "Ik ben blij voor Marcel. Hij is een sterke sprinter. Met 5 ritzeges verdien je de groene trui", vindt de wereldkampioen.

Over 2 weken maakt Sagan zijn rentree in de Ronde van Polen (29 juli tot 4 augustus). Daarna ziet u hem in ons land aan het werk in de BinckBank Tour (7-13 augustus).