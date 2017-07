Zieke Wellens geeft op: "Nu eerst focussen op herstel"

Benoot trok alweer in de aanval, maar het mocht ook vandaag niet baten. Hij finishte op een 11e plaats. "We moesten veel geven om weg te geraken. Het tempo lag steeds erg hoog en zo bleef er nog een groep van 9 renners over. Mollema ging onverwacht aan in de finale, maar hij reed wel echt indrukwekkend."

"Ik werkte nog voor wat ik waard was om Gallopins kansen op ritwinst gaaf te houden. Ik denk wel dat ik er het maximum heb uitgehaald vandaag. De meer ervaren mannen zoals Gallopin en Ulissi tonen zich in zo'n fases als vandaag sterker dan ik, dus ik moet nog groeien. Hopelijk kan ik me nog eens tonen in deze Tour", aldus Benoot.