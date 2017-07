Lachende Bardet: "Bakelants heeft me geflikt vandaag"

Jan Bakelants speelde geen rol in het hoge tempo van AG2R, want hij zat al vroeg in de vlucht van de dag. "Het ging goed, maar Mollema was vandaag gewoon een klasse sterker. De laatste col verteerde ik goed, maar de steile stukken gingen me beter af dan de meer lopende stroken. Door een goede afdaling kon ik weer aanklampen, maar toen was Mollema al weg."

"Het was niet mijn taak om hem te gaan terughalen, op zo'n moment kunnen BMC en Lotto-Soudal hun Tour proberen redden. Ik keek de kat een beetje uit de boom. De tempoversnelling van mijn ploegmaats? Dat was gepland, want Romain wou zich tonen vandaag."