Weer gemiste kans voor Belgen? "Mollema was de sterkste"

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal): "We wisten dat de vlucht vandaag een grote kans op slagen had. Ik was mee, maar op het einde was Mollema de sterkste renner. Hij liet dat al zien op die twee cols van 1e categorie. Ik zag veel renners doorzakken toen hij op kop reed en dat waren geen prutsers."

"Het was een zware en warme rit. Ik heb een beetje last aan mijn maag door al die drinkbussen en gelletjes. Ik ben tevreden na twee weken. Ik ga met een goed gevoel de derde week in."

"We blijven proberen. Met Gallopin, De Gendt en ik hebben we nog drie mannen die kunnen meedoen voor ritwinst. En met Greipel kunnen we nog een paar keer sprinten. Het zit er zeker in."