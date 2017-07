VIDEO: Périchon waagt zich aan reuzenslalom op weg naar de top

Jean-Luc Périchon mag dan wel geen grootse klimmer zijn, over creatief vernuft beschikt hij des te meer. Om de steile stukken van de Col de Peyra Taillade (1e categorie) te overwinnen, zigzagde hij zich een weg naar omhoog.

Op het eerste zicht lijkt het misschien dat Périchon aan het einde van zijn Latijn zit en hulpeloos over de weg zwalpt, maar niets is minder waar. Een nieuwe rage in het peloton? De prijs van de creativiteit kan de Fransman vandaag al niet meer ontglippen.