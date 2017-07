AG2R pleegt coup, maar Froome redt zijn vel na mechanische pech

Op iets meer dan 40 kilometer van de aankomst draaide AG2R het gashendeltje helemaal open. Belgisch kampioen Oliver Naesen sleurde op kop van het peloton, dat stevig uitgedund werd.

Chris Froome had zich even laten verrassen, maar kon weer aanpikken. Maar op 38 kilometer van de finish ging het alarm weer af in de Sky-volgwagen: de gele trui moest voet aan de grond zetten met pech en kreeg een achterwiel van een ploegmakker.

Kirijenka, Henao en Nieve - drie andere ploegmakkers - brachten Froome op een col van eerste categorie weer in het zog van het favorietengroepje, waar AG2R-kopman Romain Bardet nog over een legertje knechten kon beschikken.

Froome moest het laatste gaatje op zijn eentje dichten, maar werd opgewacht door luitenant Mikel Landa. Op goed 33 kilometer van de finish werd de scheve situatie rechtgezet, al liep het pantser van Froome wel stevige schrammen in Bardet-land op. De Franse uitdager van Froome versnelde daarna nog eens, zonder succes.