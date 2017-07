Landa zit volgens de Spaanse wielerfans gevangen bij Sky. Landa zit volgens de Spaanse wielerfans gevangen bij Sky.

De Spanjaard Cesar Cortes, alias Bemancio, heeft nog eens een rapsong over de wielersport uitgebracht. Het onderwerp van zijn protestnummer: Mikel Landa. "Free Landa", dat is de duidelijke boodschap over de Sky-renner.