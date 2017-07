Ploegbaas over uitlatingen papa Quintana: "Dubbel was gezamenlijke beslissing"

"Nairo heeft al 8 grote rondes gereden. Hij won er twee (Giro in 2014 en Vuelta in 2016), werd drie keer tweede, behaalde een derde en vierde plaats en moest één keer opgeven. We deden dus altijd mee voor de eindzege", gaat Unzué verder.

"Soms verwacht men meer van hem, maar Nairo is nog maar 27 jaar, zoals Bardet, Aru en Pinot. Hij staat er al jaren. In de Giro pakte hij bijna de eindzege, maar hij verloor de slottijdrit tegen Tom Dumoulin, een klepper tegen de klok."

"Of Nairo in 2018 weer zal dubbelen? Waarom niet? Ik ben ervan overtuigd dat iemand dat in de komende jaren nog eens zal proberen. Als je goed kunt recupereren, dan kan het. Het is mentaal zwaarder dan fysiek."