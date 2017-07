Retour 17 juli: Bouvier en Millar rijden verkeerd, Ghirotto profiteert

Ritwinnaar Ghirotto schenkt in alle nobelheid de podiumprijs - een Peugeot 309 - aan de beklaagde Philippe Bouvatier. Die misliep op 17 juli 1988 de grootste triomf uit zijn carrière. De bekendheid van de Fransman schoot evenwel de lucht in - hij rijdt na die bewuste Tour talrijke criteriums waarmee hij zijn spaarboekje aardig kan spijzen.

Bouvatier boekte in zijn wielerloopbaan weinig succes, maar bewees zich meermaals als uitstekende knecht. De misgelopen ritzege in de Tour zal echter voor altijd in het collectieve geheugen gegrift staan. Met als bijnaam "de krokodil" koerst Bouvatier nog voort tot 1995, maar na dat seizoen hangt hij uitgeblust de fiets aan de wilgen.