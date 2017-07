Sky: "We hebben nu geen reden meer om spelletjes te spelen"

Ook voor Team Sky was de gele heroveringstocht een verrassing. Een geruststellende evolutie voor ploegleider Servais Knaven? "Zeker. De inspanning en wattages die Chris Froome gisteren geleverd heeft, zijn zeer indrukwekkend", vertelt de Nederlander.

"We zullen de trui nu verdedigen zoals we dat altijd doen. Dat is misschien jammer voor het publiek", lacht Knaven.

"Ik denk dat de kijkers de grote winnaar waren. Wij hadden in de vorige bergrit het geel niet en dat was een interessante koers. Maar nu is er geen reden meer om spelletjes te spelen. We hebben altijd de koers gedragen en dat zal vandaag niet anders zijn."