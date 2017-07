Wellens verlaat de Tour: "Alles en iedereen was hem al voorbij"

Tim Wellens zat in deze Tour al een tijdje in het sukkelstraatje. Wellens kon niet voluit gaan door zonneallergie en bolde gisteren als allerlaatste over de finish, ver na de bus.

Wellens verklaarde vanmorgen dat hij gisteren een grieperig gevoel had, maar dat het vanochtend beter ging. Hij hoopte de tweede rustdag van morgen te halen, maar dat is hem niet gegund.

"Tim kwam al snel in de problemen. Hij reed op zijn kleinste versnelling, maar alles en iedereen was hem voorbij gereden", getuigt Carl Berteele, onze man op de motor.

"Ook de laatste wagen met informatie over de koers was al weg. Tim is dan afgestapt en bij ploegleider Frederik Willems in de wagen gestapt. Het was moedig wat hij vanmorgen nog zei, maar de realiteit dwingt hem tot deze opgave."