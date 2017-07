Wellens werd gisteren laatste: "Had koude rillingen"

Ploegmanager Marc Sergeant: "Het zag er gisteren helemaal niet goed uit, maar Tim zei dat het niets te maken had met de warmte. Het was gewoon op."

"Of het verstandig is om door te gaan? Hij heeft geen koorts. Gisteren was er een lichte temperatuurverhoging, vanochtend was dat al gedaan. En morgen is er een rustdag."

Wat vindt Sergeant over het attest? "Ik zal hem nooit dwingen om dat wel te doen. Het is zijn persoonlijke keuze en hij is nog altijd baas over zijn lichaam. Als hij dat niet wil, dan sta ik daar 100 procent achter."