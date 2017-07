LeMond daagt Sky uit: "Val meteen aan bij het startschot"

Nu Team Sky de gele trui weer in zijn gelederen heeft, kan de Britse formatie weer zijn geliefkoosde plannetje uitvoeren: de koers controleren van begin tot eind.

Maar Greg LeMond, analist bij Eurosport, heeft na de etappe van gisteren een andere mening. "Als ik bij Sky zou rijden en Aru op weg naar Rodez bezig gezien had, dan zou ik vandaag van bij het startschot al aanvallen", zegt LeMond.

"Er is meteen een klim van eerste categorie. Ik zou Kwiatkowski, Landa en Froome laten aanvallen en dan zien wat er gebeurt."

LeMond twijfelt over de paraatheid van Fabio Aru en zijn Astana-maats. "Hij zag er vermoeid uit en zijn ploeg doet het niet goed. Ik kon niet geloven dat hij gisteren niet vooraan zat. Maar de druk is een beetje weg nu hij het geel kwijt is. Zo'n gele trui vraagt veel van een renner."