Regisseur NOS sleurt Matthews bijna in het zwembad

Het interview van Maarten Vangramberen met Michael Matthews voor Vive le Vélo gisteren was bijna in het water gevallen. Letterlijk en figuurlijk. Een medewerkster van de NOS sleurde de dagwinnaar bijna het zwembad in. Zelf kon Matthews er best mee lachen.