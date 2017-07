Peeters: "Kittel had een lastige dag en moet nu overleven"

"Gilbert zat ideaal geplaatst in tweede positie aan het wiel van Naesen. Helaas ging die vrij vroeg van kop, waardoor Philippe snel met zijn neus in de wind zat. De snelheid lag daardoor niet hoog genoeg en zo kon Matthews nog van achter komen."

"Maar goed, we zijn op onze waarde geklopt. Er was iemand sterker. Je weet dat Matthews op deze etappe gebrand is en dat hij dit kan. Tegen een sterke Van Avermaet zou het moeilijk worden, maar nu kon Matthews mooi vanachter de rug komen."

"Marcel Kittel deed vandaag inderdaad niet mee. Hij wou zijn krachten sparen voor morgen, want dan wordt het opnieuw een lange dag. Marcel gaat hoogstwaarschijnlijk op de eerste col lossen, dus is het een belangrijke zaak om hem goed te omringen. "

"Normaal gesproken blijven Sabatini en Bauer morgen bij hem, maar we moeten ook oppassen dat we Martin niet gaan isoleren. Morgen rijden dus voor twee doelen. Matthews kan inderdaad hier en daar iets sprokkelen in de strijd om groen, maar het is nog een lange weg voor hem. Sowieso bekijken we morgen de situatie nog eens opnieuw."