Aru relativeert: "Ik zat gewoon te ver, er is niets verloren"

Slechts vijfhonderd meter had Chris Froome nodig om de gele trui opnieuw af te snoepen van Fabio Aru. De 27-jarige Italiaanse kampioen liet zich in de finale in slaap wiegen en keek zo na een breuk in het peloton plots tegen een verlies aan van 24 seconden tegenover Chris Froome.

"Ik heb het slotheuveltje wat te ver achterin het groepje aangesneden. Bij het ingaan van de laatste halve kilometer ontstond plots een breukje. Ik heb nog geprobeerd om plaatsen goed te maken, maar ik zat gewoon te ver. Het was een zware inspanning, maar zoiets kan altijd gebeuren in de koers. Vandaag overkomt het mij, morgen misschien iemand anders."

"Uiteraard had ik liever het geel behouden, maar er komt nog een zware week aan. Als ik zie wat er ons nog staat te wachten, dan is er niet zo verloren vandaag. Ik blijf mijn eigen weg in deze wedstrijd volgen. Het belangrijkste is om nu goed uit te rusten, want morgen wordt het opnieuw heel lastig. De rustdag zal maandag zeker gelegen komen."