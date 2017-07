Froome: "25 seconden pakken op Aru: dat zou ik vanochtend niet geloofd hebben"

Chris Froome is back in business. "Dit is zeker onverwacht voor mij", reageerde de Sky-kopman na de podiumceremonie.

"Ik dacht dat we vandaag zouden vechten voor seconden en dat je niet achter een breukje mocht zitten. Maar als je me vanochtend gezegd zou hebben dat ik 25 seconden op Aru zou pakken, dan zou ik je niet geloofd hebben."

"Dit heb ik volledig te danken aan mijn ploegmaats. Zonder hun werk zou ik hier niet staan. Vooral Kwiatkowski was geweldig. In de slotmeters schreeuwde hij in mijn oortje dat ik voluit moest gaan, aangezien er een gat was."

"Dit is een fijn gevoel, zeker na zo'n lastige dag in de Pyreneeën. Of ik nu meer naar Bardet en Uran kijk dan naar Aru? Ik moet iedereen als een bedreiging zien, want de top 5 staat nog op een zakdoek."