Gilbert: "Je kunt niet blij zijn, maar 4e is beter dan niets"

Oliver Naesen opende de debatten in Rodez. "Ik hoopte dat Bakelants en Bardet mee zouden gaan toen ik aanging. Ik had beloofd dat ik die bocht als eerste zou aansnijden."

"Ik had gedroomd van en gehoopt op de zege, maar met zo'n peloton is dat niet mogelijk. En voor jezelf ga je ook niet op 600 meter van de finish al sprinten", besloot Naesen, die zich moest rechtzetten en 26e werd op 25 seconden.

Philippe Gilbert nam de fakkel van Oliver Naesen over, maar moest zich ook gewonnen geven. "Ik zat op 3 kilometer van de finish ingesloten. Ik moest een hele grote inspanning doen om terug te keren."

"Op 1 kilometer van de aankomst ging de deur op, maar het was een hele lange inspanning. En Matthews had nog wat over bij zijn versnelling. Ik word 4e: daar kun je niet blij mee zijn, maar het is beter dan niets."