Van Avermaet: "Matthews kwam er als een vliegmachine over"

Met een knappe tweede plaats strandde Greg Van Avermaet op een zucht van een nieuwe overwinning in Rodez. De renner van BMC was na zijn zege in 2015 tuk op een bisnummer, maar stuitte op een sterke Michael Matthews.

"Ik deed alles wat ik moest doen, maar Matthews was gewoon sterker. Ik kwam op het gepaste moment uit Gilberts wiel, maar toen kwam Matthews er als een vliegmachine over."

"Alles ging goed vandaag, want we maakten de koers hard. Caruso ging zelfs even mee in de aanval. Het liep daar net voor de klim wat uit de hand en daarom is hij meegeglipt."

"De aanloop was perfect, zeker toen ik samen met Gilbert uit het wiel van Naesen kon aangaan. Ik moest enkel wachten tot op 100 meter van de aankomst. Ik deed wat ik kon, maar dat was net niet genoeg. Ik ben op mijn waarde geklopt."

"Ik had wel gedacht dat Matthews hier mijn gevaarlijkste concurrent zou zijn. Hij heeft een sterke versnelling in huis en vandaag toonde hij dat ook."

"Dit is een unieke aankomst voor mij en ik mocht het niet verknallen. Ik was ook zenuwachtiger dan gewoonlijk. Nu, ik heb gedaan wat ik moest doen, maar ik ben geklopt op mijn waarde."