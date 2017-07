Retour 16 juli 2011: "Dit is de ontdekking van een groot talent"

Omega Pharma-Lotto had in de Tour van 2011 al een Belgische ritzege kunnen vieren, maar na Philippe Gilbert op de openingsdag kwam er op 16 juli in de 14e etappe nog een Belgische ritwinnaar bij.

In de etappe naar Plateau de Beille gaven de favorieten mekaar geen duimbreed toe. Jelle Vanendert profiteerde van de rivaliteit tussen onder meer Evans en Schleck en plaatste op 6,8 kilometer van de top een snedige demarrage.

Samuel Sanchez leek nog even roet in het eten te gooien, maar de Spanjaard kon Vanendert uiteindelijk niet van de dagzege houden. Als toemaatje kreeg Vanendert ook de bollentrui, maar in Parijs was Sanchez uiteindelijk de bergkoning.